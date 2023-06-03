Зеленский заявил о страхе ряда стран НАТО перед Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Москву, что не хотят вступления Украины в НАТО, указав также на то, что не знает, есть ли смысл принимать участие в саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, когда Киев не получит какой-либо сигнал о своем статусе в блоке.

«Считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите», - заявил украинский президент в интервью газете The Wall Street Journal.

Как писал сайт KP.RU, в интервью украинский лидер в очередной раз попросил дополнительное вооружение от стран Запада, назвав единственной системой вооружений, которая может обеспечить защиту Украины от российских ракет, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его мнению, Киеву нужно 50 таких систем.