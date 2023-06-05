Командир батальона «Восток» Ходаковский сообщил появлении танков Leopard в ДНР

На поле боя в ДНР появились немецкие танки Leopard Фото: ru.wikipedia.org

В Донецкой народной республике на поле боя впервые появились немецкие танки Leopard, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды». Как я и предполагал вчера, почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом месяце заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении.

Ранее немецкая газета Bild заявила, что Вооруженные силы России обладают несколькими системами уничтожения танков Leopard, которые были поставлены Украине –противотанковыми управляемыми ракетами, а также минами и собственными танками.