Российские войска уничтожили танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении Фото: Александр КОЦ

Заместитель главы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в пятницу, 12 мая, рассказал, что российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении.

Безсонов напомнил, что в четверг, 11 мая, ВСУ предприняли достаточно масштабные наступательные действия на Соледарском направлении. Во время атаки, по его словам, использовалась бронетехника, в том числе немецкие танки Leopard.

В результате рядом с населенным пунктом Зализнянское один из танков подорвался на мине, которую ранее установили российские бойцы, сообщил замглавы министерства. Затем, по его словам, Leopard сожгли, закидав ручными противотанковыми гранатометами.

Напомним, ранее Минобороны России проинформировало, что в четверг, 11 мая, на Соледарском направлении ВСУ предприняли 26 атак с участием более тысячи военнослужащих и 40 танков. Однако все они были успешно отражены и прорывов обороны российских войск допущено не было.

Как писал сайт KP.RU, ранее оборонное ведомство также опровергло заявления о якобы имевших место «прорывах обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения, которые появились в интернете в четверг, 11 мая.