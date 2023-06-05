Умер Владимир Голованов, сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Фото: РИА Новости/Владимир Первенцев

На 84-м году жизни умер российский писатель Владимир Голованов, автор сценариев к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Фильм, фильм, фильм»и многих других. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Капков отметил, что Владимир Антонович Голованов — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, поэт, педагог и один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале.

Также он подчеркнул, что Владимир Голованов был автором сценариев многих известных мультфильмов, которые знакомы каждому с самого детства, среди которых «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка» и многих других.

Помимо этого сегодня стало известно о смерти актера Андрея Торохова, который известен по ролям в сериалах «След» и «Законы улиц». Он умер в возрасте 67 лет.