Гладков сообщил о сбитой системой ПВО воздушной цели на подлете к Белгороду
Фото: Александр КОЦ
В Белгородской области вновь сработали системы ПВО. Им удалось сбить воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Осколками были повреждены два автомобиля, один легковой и другой - скорой помощи", - заявил глава региона Гладков.
По предварительной информации, в результате сбитой воздушной цели системами ПВО никто не пострадал.
Помимо этого, ночью 5 июня Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Во время ночного обстрела пострадал один мирный житель. На данный момент его жизни ничего не угрожает, сообщал также 5 июня губернатор Гладков.
Ранее в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. По информации главы региона, предварительной причиной возгорания является брошенное взрывное устройство с беспилотника.
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