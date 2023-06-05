Гладков сообщил о сбитой системой ПВО воздушной цели на подлете к Белгороду Фото: Александр КОЦ

В Белгородской области вновь сработали системы ПВО. Им удалось сбить воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Осколками были повреждены два автомобиля, один легковой и другой - скорой помощи", - заявил глава региона Гладков.

По предварительной информации, в результате сбитой воздушной цели системами ПВО никто не пострадал.

Помимо этого, ночью 5 июня Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Во время ночного обстрела пострадал один мирный житель. На данный момент его жизни ничего не угрожает, сообщал также 5 июня губернатор Гладков.

Ранее в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. По информации главы региона, предварительной причиной возгорания является брошенное взрывное устройство с беспилотника.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

США признались, что помогают Украине искать слабые места в обороне России (подробнее)