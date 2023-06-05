Финансист Сабитова назвала рабочие способы экономии на привычных вещах Фото: Shutterstock

Чтобы эффективно экономить, достаточно просто поменять тактику постоянных трат. Первым шагом для экономии может стать создание своей таблицы расходов, которая позволит проанализировать, на какие цели тратятся деньги. Таким советом поделилась финансовый аналитик Ольга Сабитова в беседе с «Газетой.Ru».

Также она посоветовала отказаться от доставок еды и варить кофе дома, а не покупать его в заведениях.

При этом на портале Life.ru рассказали о некоторых экономных советах советских домохозяек, которые могут работать и в нынешнее время. Одним из таких советов может стать ремонт одежды, который позволит реже покупать новые вещи.

Помимо этого можно выращивать зелень самостоятельно в квартире, делать самодельные средства для уборки, закупка продуктов на оптовых базах и попытка использования всех продуктов.

Специалист по инвестициям Андрей Русецкий в беседе с RT подчеркнул, что для лучшего результата, необходимо обозначить цель, на которую сэкономленные деньги пойдут. Стоит обозначить реалистичные сроки и саму цель, чтобы получить больше мотивации для экономии денег.