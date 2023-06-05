Российские ученые нашли способ уничтожения неизлечимой опухоли головного мозга Фото: Shutterstock

Специалисты Сеченовского Университета совместно с коллегами из других вузов работают над созданием специальных ДНК-молекул, которые можно будет использовать для борьбы с быстрорастущим раком мозга. Об этом рассказали «Газете.Ru» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.

Там подчеркнули, что обычно этот вид опухоли неизлечим, а если удасться найти вариант терапии, можно будет хотя бы продлить жизнь пациенту.

Стало известно и о еще одном медицинском прорыве российских ученых. Они смогли разработать специальную эмульсию, которая позволит доставлять кислород в раковую опухоль, что повысит эффективность лечения. Об этом открытии рассказали на портале RT.

При этом отмечается, что для более успешного лечения пациентов, важно отследить болезнь на ранних стадиях. На портале «ФАН» рассказали о пяти категориях людей, у которых высокий риск развития опухоли. Чаще всего онкология развивается у пожилых людей и тех, кто употребляет алкоголь или курит. Также если у родственников был рак, то риск заметно выше.