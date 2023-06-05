Euractiv: НАТО хочет расширить свою штаб-квартиру, чтобы найти место для новых членов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Североатлантическом альянсе рассматривается возможность возведения еще одного здания и реорганизации уже существующих помещений в Брюсселе. НАТО хочет найти место для миссии Финляндии, которая была недавно принята, и других потенциальных членов, пишет сайт Euractiv со ссылкой на дипломатов стран-членов альянса.

"Процесс переезда делегации из Финляндии в штаб квартиру НАТО завершат в ближайшее время", - заявил один из чиновников альянса.

Также дипломаты НАТО подчеркнули, что важным решением, которое рассматривает администрация, является строительство дополнительного здания в военном городке альянса. Там могли бы на время расположиться международные сотрудники и агентства НАТО.

Между тем, НАТО нарастила свое военное присутствие в странах Восточной Европы в два раза если сравнивать с 2021 годом. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные официального представителя Североатлантического альянса румынскую журналистку Оану Лунгеску.