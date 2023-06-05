На Украине заявили о сокращении населения страны на 8,6 миллиона человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Население Украины сократилось с февраля прошлого года на 8,6 миллиона человек, заявил аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ).

Как сказано в Facebook* УИБ, по состоянию на май 2023 года постоянное население Украины составляет 29 миллионов человек. В начале 2022 года в стране проживало 37,6 миллиона человек, после чего ее покинуло 20,7 миллиона, однако впоследствии 12,1 миллиона вернулось. Таким образом, численность населения Украины сократилось на 8,6 миллиона человек.

По данным аналитического центра, коэффициент способности половозрелых людей производить жизнеспособное потомство на Украине упал ниже 1, тогда как для увеличения численности населения он должен составлять более 2. Эксперты УИБ полагают, что без качественных изменений количество пенсионеров в стране в течение нескольких лет будет вдвое превышать работающее население, из-за чего на Украине «некому будет создавать ВВП».

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