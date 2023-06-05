Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля до 80 за доллар на этой неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас курс рубля колеблется в диапазоне 81-82 рубля за доллар, но уже на этой неделе он укрепится до 80 рублей за доллар. Такую информацию предоставили РИАМО со слов аналитика Андрея Кочеткова.

Эксперт заявил, что на курс в положительном ключе влияет рост импорта, который наблюдается еще с марта.

Помимо этого фактора, на мировые позиции доллара влияет и возможность скорого создания новой валюты БРИКС, которая может стать сокрушительным ударом по доллару.

С принятием единой валюты мировая экономическая ситуация кардинально поменяется, поскольку это буквально может стать концом господства доллара. Такое заявление сделал российский экономист Александр Дудчак на портале «ФАН».

Также не на пользу доллару идет и ситуация с госдолгом США, которую активно обсуждают в последнее время. Об этом рассказали на портале ОТР. Суммарный долг по кредитным картам в Америке достиг отметки 986 миллиардов долларов, а за последние два года он вырос более чем на четверть.