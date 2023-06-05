В Голливуде киностудии согласились защитить режиссеров от искусственного интеллекта Фото: Shutterstock

Гильдия режиссеров, являющаяся крупнейшим голливудским профсоюзом, достигла соглашения с киностудиями о заключении нового трудового контракта. Документ не только улучшит условия режиссерского труда, но и повысит заработную плату, и защитит от ИИ.

По новому договору, режиссеры получат 5% прибавку к зарплате в первый год, 4% - во второй и 3,5% в третий. Также изменилась в пользу режиссеров система выплат за размещение кинолент на стриминговых сервисах.

Помимо этого, создатели фильмов получили гарантии, что студии не будут заменять их искусственным интеллектом.

Между тем, в Еврокомиссии предложили маркировать весь контент в интернете, созданный искусственным интеллектом. Требования о маркировке контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в сети. Такое заявление сделал замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.