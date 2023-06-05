Экономист Григорьев предупредил россиян об опасности микрозаймов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Микрозаймы таят в себе различные уловки и часто манят людей при помощи различных маркетинговых ходов. О самых главных «подводных камнях» рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

Он предупредил, что опасность микрозаймов заключается в том, что они выдаются на краткосрочный период и легкость их получения. Также у них достаточно высокая стоимость.

Многих людей отпугивает необходимость сбора разных справок для получения обычного кредита либо ипотеки, однако эксперт Джехангир Мансуров в беседе с Пятым каналом рассказал, что сейчас российские банки могут выдать даже ипотеку всего по двум документам.

По его словам около 30-40 процентов ипотек сейчас выдают при наличии паспорта и еще одного документа, удостоверяющего личность. Правда Мансуров добавил, что при таких условиях, процентная ставка будет выше примерно на 0,5%.

Нужно понимать, что с первого июля в России заемщикам с высокой долговой нагрузкой станет намного сложнее получить заем или кредит. Причиной этому станут новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам. О таком решении Центробанка рассказали «Известия».