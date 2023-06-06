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НовостиПолитика5 июня 2023 21:33

В Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком

Разгерметизация трубопровода произошла в Купянском районе
Сергей ГАПЧУК
В Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком

В Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком

Фото: ТАСС

В Купянском районе Харьковской области получил повреждения аммиакопровод, об этом сообщил в соцсети глава украинской военной администрации Олег Синегубов.

«В Купянском районе... поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода», - написал он.

Уточнялось, что на месте работают аварийные службы. Пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака.

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода из Тольятти в Одессу.

Дипломат отмечал, что Москва получала через посредников в ООН различные политические требования с украинской стороны с начала сентября этого года. Все эти условия Россия отвергала и будет отвергать, добавил Вершинин.

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