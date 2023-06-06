Минобороны: Российские войска отбили наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении 5 июня, противник потерял более 1500 военнослужащих Фото: Александр КОЦ

5 июня в течение дня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, в результате больших потерь накануне, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й мехбригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступление в районах Новодаровка и Левадное. Кроме того, для их поддержки на данном участке была введена в бой свежая бригада.

Но благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Восток» противник был остановлен и поставленных задач не добился, заявили в Минобороны РФ. Атакующим порядкам украинских подразделений нанесли комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно тактической авиации, а также ракетными, артиллерийскими и огнеметными системами. В результате ВСУ понесли существенный урон.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска не достигли своих целей во время попытки крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении, потеряв за минувшие сутки 300 бойцов, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

Напомним, утром 4 июня ВСУ предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении.

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