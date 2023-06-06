Российские войска уничтожили на Южно-Донецком направлении 1500 военных ВСУ

Минобороны РФ: На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 1500 военнослужащих Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

5 июня в течение дня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих…», - заявили в ведомстве.

Отмечалось, что в связи с большими потерями в живой силе ВСУ переформировали остатки 23-й и 31-й мехбригад в отдельные сводные подразделения. Они продолжили наступление в районах Новодаровка и Левадное.

Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, в ведомстве отметили. что в результате активных и самоотверженных действий военнослужащих группировки «Восток», противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.

Напомним, 4 июня противник предпринял крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении. При этом, в Минобороны РФ заявили, что украинские войска не достигли своих целей во время попытки такого наступления, потеряв за минувшие сутки 300 бойцов, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

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