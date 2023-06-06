В Киевской области прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В Киевской области прогремела серия взрывов, об этом сообщили украинские СМИ.

Уточнялось, что в регионе и в Киеве была объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Киевской области, предварительно, работает ПВО», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня в Харьковской области раздавались звуки взрывов. На тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

Ранее сигнал звучал в Киеве и шести регионах Украины. Отмечалось, что тревогу объявили в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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