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НовостиПолитика5 июня 2023 23:17

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины

Сигнал тревоги звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской областей и ДНР
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде регионов на востоке и юге Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прогремела серия взрывов.

3 июня звуки взрывов раздавались в Харьковской области. На тот момент там также действовала воздушная тревога.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.