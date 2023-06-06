Подполковник США Дэвис: Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию Фото: Александр КОЦ

Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает киевский режим, об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«…Украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. …Им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», - заявил Дэвис.

По словам офицера, атаки украинцев могут лишь способствовать разведке слабых мест российской обороны, однако их проблема в том, что Москва к этому уже готова.

«…Даже если оно (наступление ВСУ – прим.) начнется, неважно, будет ли оборона чрезвычайно успешной, умеренно успешной или полной катастрофой, на самом деле конечный результат от этого не зависит», - подчеркнул эксперт.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. Он отмечал, что это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы Зеленского.

По его мнению, у Зеленского нет иного выбора, кроме как устроить обещанное наступление.

Офицер подчеркнул, если ВСУ не пойдут в контратаку, то Киев потеряет всякое доверие западных союзников, при этом ни сил, ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно.