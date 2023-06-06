Премьер-министр Кубы Крус прибыл с визитом в Россию Фото: pixabay.com

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что прибыл с визитом в Россию.

«Мы прибыли в Россию с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которые непрерывно поддерживаются с 1960 года», - написал он в соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Кубу.

В мае зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил рабочий визит на Кубу.

Чернышенко отмечал, что товарооборот России и Кубы вырос по итогам года в три раза. В рамках гуманитарной поддержки Россия в феврале 2023 года поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, планируется безвозмездная поставка 14,5 тысяч светильников для улиц кубинской столицы.

Вице-премьер подчеркнул, что Куба – ключевой партнер России и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.