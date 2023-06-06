Российские военные уничтожили станцию РЭБ и пункты ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

На Запорожском направлении российские военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Новоданиловки, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражен опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки», - заявил Чехов.

Он добавил, что также были уничтожены пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населенного пункта Щербаки.

Офицер уточнил, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в районе Червоной Криницы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении потеряли 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

Напомним, военное ведомство заявило, что, помимо уничтоженной техники ВСУ, потери украинских войск в живой силе на Южно-Донецком направлении составили более 1500 военнослужащих.