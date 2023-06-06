Сальдо: Российские военные увеличили интенсивность и результативность ударов по ВСУ в Херсонской области Фото: соцсети

Российские силы увеличили интенсивность и результативность ударов по ВСУ в Херсонской области, об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Интенсивность и результативность ударов нашей авиации, артиллерии, наших ракет и беспилотников по врагу очень сильно возросли», - сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что наши военные постоянно «выносят» склады с вооружением, военной техникой и снабжением, уничтожают места скопления живой силы.

По его словам, так происходит в Херсонской области и на всей линии боевого соприкосновения.

«Это срывает планы киевского режима на так называемое «контрнаступление», - подчеркнул Сальдо.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия небольшими группами провела разведку боем в дельте Днепра.

Он отмечал, что обстановка в регионе находится под контролем российских военных.

Сальдо подчеркнул, что украинская армия потерпит поражение в случае попытки пойти в контрнаступление через Днепр, поскольку река является мощнейшей естественной преградой для любых активных наступательных действий, а российские войска успешно пресекают их.