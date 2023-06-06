Уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров

Уровень воды в Новой Каховке поднялся до десяти метров Фото: REUTERS

Уровень воды в Новой Каховке поднялся до десяти метров после сообщения о частичном разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате повреждения, которое было получено во время обстрелов. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась уже более десяти метров ... Я думаю, что сейчас в силу того, что все службы работают», - заявил глава администрации.

Леонтьев указал на то, что власти «сумеют избежать гибели мирных граждан», а также напомнил о начале эвакуации в населенных пунктах Корсунка и Днепряны, а также прилегающих территориях.

Напомним, Леонтьев ранее заявил, что сама дамба водохранилища разрушена не была, однако идет затопление близлежащих территорий. Он также сообщал о начале эвакуации жителей около 300 домов в Новой Каховке.

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