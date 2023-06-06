Сальдо заявил, что крупная эвакуация после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется Фото: REUTERS

Крупная эвакуация в Херсонской области после разрушения конструкций плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не потребуется. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», - написал глава региона в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что частичное разрушение гидроэлектростанции привело к стоку по Днепру большого, однако не критичного, количества воды. При этом он отметил, что это не помешает российским войскам защитить левобережье. Однако, по его словам, были смыты сельхозполя вдоль побережья реки.

Напомним, ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба водохранилища не была разрушена, однако указал на затопление близлежащих территорий.