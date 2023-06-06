СК России возбудил дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбуждено дело о теракте Фото: ТАСС

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте после событий на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), где была частично разрушена плотина и затоплены близлежащие территории в Херсонской области.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ ч.2 пункт "а,в". Это террористический акт, который был совершен группой лиц по предварительному сговору и повлек причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.

СК России также сообщил, что установит обстоятельства случившегося и даст оценку причиненного региону ущерба.

Напомним, что 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны Украины началось затопление близлежащих населенных пунктов, после чего в округе был введен режим ЧС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев назвали ответственными за случившееся на Каховской ГЭС украинский режим.

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