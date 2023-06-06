Канцлер Германии Шольц считает, что у президента США Байдена хорошие шансы пойти на второй срок Фото: REUTERS

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что у действующего президента США Джо Байдена есть хорошие шансы переизбраться на свой пост на выборах президента в 2024 году.

"Я считаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы быть переизбранным" - заявил канцлер на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR.

Также Шольц подчеркнул, что Германия должна быть готова сотрудничать с любым американским правительством. Помимо этого, Шольц заявил, что развитие трансатлантического сотрудничества при нынешнем руководстве Соединенных Штатов можно назвать высоким.

"У нас с нынешним президентом США очень тесное трансатлантическое сотрудничество. Считаю, что в Германии не должны это воспринимать как что-то само собой разумеющееся, это большая удача, что мы зашли так далеко", - отметил Шольц.

Стоит отметить, что в выборах президента США, помимо Джо Байдена, Дональда Трампа и Рона Десанта, также будет участвовать и бывший американский вице-президент Майк Пенс.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС и назвал обрушение плотины "новым измерением" украинского конфликта.

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