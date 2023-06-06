Педиатр Конторович посоветовала не пить валерьянку перед ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педиатр Анастасия Конторович предостерегла родителей от использования валерьянки, чтобы успокоить выпускника перед ЕГЭ. Подобный метод очень популярен, но убедительных научных данных о том, что валериана действительно может успокоить накануне важного события, не существует.

При этом препарат способен улучшить сон, ускоряет засыпание, так как препарат имеет седативные свойства. Стоит об этом помнить, ведь во время экзамена может быть подобный эффект.

- Подросток может ощутить сонливость и хуже сдать экзамен, – предостерегла Конторович в беседе с «Газетой.Ru».

Лучше поддерживать выпускника морально, чтобы он чувствовал любовь и заботу. Если все-таки уровень тревожности слишком высок, то стоит обратиться к семейному психологу за советом.

Ранее, детский психолог Наталья Наумова порекомендовала ученикам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поделать простые упражнения шеей, чтобы повысить концентрацию, сообщает "360".

Родители и педагоги не должны оказывать психологическое давление на школьников перед сдачей Единого государственного экзамена, запугивая детей последствиями провала. Это может подорвать мотивацию учеников и их веру в свои силы, заявила RT кандидат психологических наук, когнитивно-поведенческий психотерапевт, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.