Семья из России обнаружена мертвой в квартире недалеко от Белграда

Правоохранители прибыли на место происшествия и взломали двери в квартиру, однако уже было поздно Фото: EAST NEWS

В пригороде Белграда в квартире нашли мертвыми семью из России - двоих супругов и их ребенка. Об этом пишет газета "Курир".

Как сообщает издание, полицейские были вызваны соседями россиян. Они услышали сильные крики из квартиры. Правоохранители прибыли на место происшествия и взломали двери в квартиру, однако уже было поздно - в помещении они нашли три трупа. По предварительной информации, мужчина убил жену и девятилетнего сына, после чего сам свел счеты с жизнью.

Известно, что семья переехала в Сербию в прошлом году, пару месяцев назад супруги приобрели квартиру в белградском пригороде Панчево.

Между тем, в России зафиксированы массовые случаи отравлений сидром, их зафиксировали уже в пяти регионах. Сидр марки "Мистер Сидр" объявлен вне закона по всей России, в результате отравлений погибли уже 28 человек по всей стране.