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НовостиПолитика6 июня 2023 15:08

Путин рекомендовал регионам бесплатно выделять земельные участки героям СВО

Рекомендация коснулась всех регионов, кроме городов федерального значения
Сергей КУДРИН
Путин рекомендовал регионам бесплатно выделять земельные участки героям СВО

Путин рекомендовал регионам бесплатно выделять земельные участки героям СВО

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому всем российским регионам предлагается выделять земельные участки для героев специальной военной операции. Рекомендация обошла только города федерального значения - Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Земельные участки предлагается выдавать всем военнослужащим, в том числе добровольцам и сотрудникам Росгвардии, которые были награждены за героические поступки в ходе СВО. Выдавать землю будут в том регионе, где военнослужащий будет зарегистрирован на момент завершения участия в спецоперации.

Уточняется, что в случае гибели военнослужащего, отмеченного наградами Министерства обороны России, положенную ему землю должны передать в собственность ближайшим членам его семьи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 31 мая 2023 года состоялась церемония вручения наград героям спецоперации.

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