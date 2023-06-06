Путин рекомендовал регионам бесплатно выделять земельные участки героям СВО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому всем российским регионам предлагается выделять земельные участки для героев специальной военной операции. Рекомендация обошла только города федерального значения - Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Земельные участки предлагается выдавать всем военнослужащим, в том числе добровольцам и сотрудникам Росгвардии, которые были награждены за героические поступки в ходе СВО. Выдавать землю будут в том регионе, где военнослужащий будет зарегистрирован на момент завершения участия в спецоперации.

Уточняется, что в случае гибели военнослужащего, отмеченного наградами Министерства обороны России, положенную ему землю должны передать в собственность ближайшим членам его семьи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 31 мая 2023 года состоялась церемония вручения наград героям спецоперации.

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