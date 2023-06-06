WP: США знали о планах Киева по подрыву "Северных потоков" за три месяца Фото: REUTERS

Американские власти за несколько месяцев до теракта на "Северных потоках" знали о планах Киева провести скрытую атаку. Такие данные публикует газета The Washington Post, ссылаясь на данные из слитых в Сеть документов.

Также издание добавляет, что все подробности плана собрала одна из разведслужб Европы. Предположительно, информацию на платформе Discord разместил бывший американский военный Джек Тейшейра, а газета получила копию от его друзей.

Отчет разведки подкреплен данными от источника на Украине. Замысел Киева в отношении "Северных потоков" заключался в использовании небольшой группы дайверов, которые отчитывались сразу командующему ВСУ.

Тем временем, репортер портала Grayzone обнаружил рядом с местом подрыва газопроводов "Северного потока" ботинок, используемый дайверами ВМС США и Украины.