Путин предложил использовать в такси и каршеринге только отечественные автомобили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны изучить возможность внедрения в сферу такси и каршеринга исключительно российских автомобилей, чтобы компании пользовались только ими. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«<…> рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью», - говорится в документе.

Ответственным за проработку данного вопроса Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, который должен предоставить доклад главе государства не позднее 1 августа 2023 года.

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