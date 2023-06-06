Bloomberg: Блинкен планирует посетить Китай для возможных переговоров с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен намерен посетить Китай в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники.

По информации агентства, Блинкен планирует посетить КНР с целью провести переговоры с высокопоставленными китайскими органами власти, в их числе может быть и Си Цзиньпин.

"Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен планирует посетить Китай в предстоящие недели для переговоров с высокопоставленными представителями органов власти, возможно, включая председателя Си Цзиньпина", - отмечается в публикации.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял о том, что США готовы вести диалог с Россией об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ.