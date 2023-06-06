Педиатр Конторович заявила, что дыхательные практики помогут успокоиться перед экзаменами Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед экзаменами подростки часто испытывают стресс, который может мешать им сосредоточиться. Успокоиться и сконцентрироваться помогут различные дыхательные практики. Об этом рассказала врач-педиатр Анастасия Конторович в беседе с «Газетой.Ru».

Также она посоветовала родителям обсудить с ребенком перед ЕГЭ всего его страхи и определиться со стратегией в случае не самых удачных результатов экзаменов.

Иногда родители могут быть слишком эмоциональными и навредить ребенку, сказав всего несколько неосторожных фраз после ЕГЭ. Психолог Дмитрий Панасюк отмечает, что не стоит сразу приставать к ребенку с вопросами о том, как все прошло, и ждать пока он сам все расскажет. Его слова привели на портале Life.ru.

Также не стоит и нагнетать давление на ребенка из-за необходимости добиваться максимального результата, поскольку, несмотря на полученные баллы, жизнь продолжается.

Для более комфортного состояния выпускников на уже стартовавших ЕГЭ, в Москве для них проводят специальные лекции, где психологи будут советовать им наиболее эффективные способы избавиться от страхов и негативных эмоций перед экзаменом. Об этом рассказали на портале «360».