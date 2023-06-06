Сальдо: решение о восстановлении Каховской ГЭС будет принято вскоре после осмотра Фото: REUTERS

Решение о дальнейших действиях в отношении Каховской ГЭС примут в ближайшее время, сразу после проведения осмотра и оценки разращений. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я инженер-строитель по профессии и знаю, что любую конструкцию можно перестроить или построить новую. Как только мы увидим окончательные разрушения, которые есть на Каховской ГЭС, после этого примем решение, каким образом и по какой технологии будет она восстановлена. Что нужно для этого - решим уже в ближайшие дни", - заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, в МИД России заявили о том, что подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС является террористическим актом, направленным на объект гражданской инфраструктуры, и спланированный в военных целях. Так заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Россия намерена инициировать рассмотрение этого процесса в Совбезе ООН, в ОБСЕ и других международных организациях.