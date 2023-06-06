Врач раскрыл причину массового отравления россиян сидром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовое отравление россиян алкогольным напитком компании «Мистер сидр» связано с содержанием в нем метилового спирта. Он считается очень сильным и опасным ядом. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-нарколог Даниил Петров.

Он также добавил, что даже если у человека получается выжить после него, то последствия для организма будут необратимыми.

Всего же от суррогатного сидра пострадало более 60 человек в трех регионах России. В Ульяновской области из-за отравления пострадал 51 человек, из которых 16 человек умерли. Об этом рассказали на портале ОТР.

Сейчас по всей стране изымают продукцию компанию «Мистер сидр», а новые поставки заблокированы по решению Следственного комитета, который взял ход уголовного дела на особый контроль.

На портале Пятого канала опубликовали видео из зала суда в Ульяновске, где задержали подозреваемого в производстве «смертельного» сидра. Также там отметили, что среди пострадавших от отравления числятся и несовершеннолетние.