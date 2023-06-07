Небензя: Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба

Небензя назвал цели украинского удара по Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Украинские военные атаковали Каховскую ГЭС для того, чтобы получить возможность перегруппировать свои силы. Об этом заявил во вторник 6 июня постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте ООН, она доступна здесь.

Еще одной целью Киева при нанесении удара по Каховской ГЭС Небензя назвал нанесение максимального гуманитарного ущерба населению районов, прилегающих к гидроэлектростанции.

Постпред России отметил, что Москва возлагает ответственность за инцидент с Каховской ГЭС не только на Киев, но и на его «западных покровителей».

«Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию», - сказал Василий Небензя.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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