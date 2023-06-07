Дуда намерен добиться присоединения Украины и Молдавии к ЕС во время председательства Польши

Анджей Дуда назвал целью Польши во время председательства в ЕС вступление в Евросоюз Украины и Молдавии. Фото: REUTERS

Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз назвал одной из целей председательства Варшавы в ЕС польский лидер Анджей Дуда. Об этом Дуда сказал в обращении, которое транслировалось по польскому телевидению.

«Дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в будущем также и других государств, которые стремятся вступить в ЕС» Дуда назвал одной из целей председательства Польши в Евросоюзе, наряду с укреплением отношений между ЕС и США и укреплением энергетической безопасности Европы.

Напомним, Польша будет председательствовать в ЕС в 2025 году.

Украина получила статус кандидат в члены Евросоюза в июне 2022 года. Решение было принято с большими оговорками и условиями. Как это было, и чем он грозит стране, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент Дуда заявил, что Польша преследует собственные интересы в конфликте на Украине.