В Москве на пожаре погиб 10-летний ребенок

В Москве на пожаре погиб ребенок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Десятилетний ребенок погиб во время пожара в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российской столицы.

Также сообщается, что пострадали несколько человек, в том числе дети. Пожар случился на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте, уточнили в ведомстве.

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», - сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Пожарно-техническая экспертиза установит причину пожара, а Гагаринская межрайонная прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июня, в Новоалтайске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла бабушка с двумя внуками.

Также сообщалось, что спасатели МЧС спасли семь человек из многоквартирного дома во время пожара в Хабаровске. Людей выносили на руках без сознания. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в тушении природных пожаров в Югре задействовано 752 человека.