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НовостиОбщество7 июня 2023 7:21

Депутаты Госдумы призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Предложение связано с массовым отравлением напитком «Мистер сидр» в нескольких регионах страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутаты Госдумы призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Депутаты Госдумы призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Государственной думы и общественники призвали надзорные органы возобновить внеплановые проверки компаний-производителей пива и легких алкогольных напитков.

По информации «Известий», обращения в Генеральную прокуратуру, правительство России, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты Госдумы и «Общественная потребительская инициатива». Предложение связано с массовым отравлением напитком «Мистер сидр» сразу в нескольких регионах страны.

Напомним, по послденим данным, в Ульяновской области число отравившихся алкогольным напитком выросло до 62 человек, 20 из них скончались.

Как писал сайт KP.RU, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу. Сам предприниматель рассказал, что когда сотрудники полиции приехали с обыском на производство, он дал указание уничтожить всю спиртосодержащую продукцию и этикетки.