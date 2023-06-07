Депутаты Госдумы призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Государственной думы и общественники призвали надзорные органы возобновить внеплановые проверки компаний-производителей пива и легких алкогольных напитков.

По информации «Известий», обращения в Генеральную прокуратуру, правительство России, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты Госдумы и «Общественная потребительская инициатива». Предложение связано с массовым отравлением напитком «Мистер сидр» сразу в нескольких регионах страны.

Напомним, по послденим данным, в Ульяновской области число отравившихся алкогольным напитком выросло до 62 человек, 20 из них скончались.

Как писал сайт KP.RU, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу. Сам предприниматель рассказал, что когда сотрудники полиции приехали с обыском на производство, он дал указание уничтожить всю спиртосодержащую продукцию и этикетки.