Риэлтор Никитина спрогнозировала снижение спроса на жилье из-за ужесточения правил выдачи ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦБ ввел новые правила – с 1 июня начали действовать увеличенные надбавки по ипотечному кредитованию. То есть, банки должны будут резервировать больше средств, выдавая кредит заемщику. Это, по мнению экспертов рынка, снизит спрос на жилье. Так как кредит станет получить сложнее, люди отложат покупку и предпочтут копить деньги.

- С одной стороны, каждая такая мера уводит с рынка часть покупателей. В этот раз прогнозирую, что спрос на новостройки и квартиры на «вторичке» снизится на 7-8%. Это немало, - сказала РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

Первая волна покупателей схлынет после повышения минимального первоначального взноса. Срок накопления увеличится примерно в два раза. Если сейчас люди готовятся 6-8 месяцев, то будет 1,5 года до выхода на сделку.

Учитывая все эти факторы, риэлтор прогнозирует, что на какое-то время для новостроек и «вторички» настанет непростой период. Люди будут осознаннее подходить к покупке жилья.

Кстати, ипотека с низким первым взносом станет дороже. Особенно сложно будет получить кредит людям с высокой долговой нагрузкой, пишет Москва 24.

- Повышение первоначально взноса будет способствовать снижению спроса на ипотеку и на жилую недвижимость. От рынка отсекаются те потенциальные заемщики, у кого нет денег даже на первоначальный взнос. В первую очередь удар приходится на наименее обеспеченные слои населения и на сегмент ипотеки subprime», — говорит «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Тем временем, семейная ипотека на сегодняшний день является самой популярной льготной программой у российских граждан, пишет ФАН.