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НовостиОбщество7 июня 2023 9:00

Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения

Мужчины из Краснодарского края оказались самыми щедрыми на подарки
Елена АКИМОВА
Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения

Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения

Фото: Архив "КП"

Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения. Эксперты проанализировали продажи ювелирных изделий и назвали регионы, где мужчины особенно щедры. По итогам апреля и мая лидером стал Краснодарский край.

Регионы, где мужчины чаще покупают украшения женщинам:

Краснодарский край – прирост на 285%,

Ростова-на-Дону - 274 %,

Саратов – 216%,

Казань – 215%,

Воронеж -198%.

При этом больше всего тратят на украшения мужчины из Санкт-Петербурга. Там средний чек составляет 11 276 рублей – это на 10% больше, чем по стране, пишет «Lenta.Ru».

Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейсом YouDo.com.

Кстати, каждый четвертый мужчина в России готов потратить всю свою зарплату на подарок, чтобы извиниться перед возлюбленной. А 71% женщин готовы простить партнера, если он подарил долгожданный подарок, пишет газета "Известия".

Ранее, аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Отмечается, что чаще всего на непредвиденные расходы у россиян уходит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц — так ответили 42% респондентов, пишет Rt.