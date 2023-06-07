Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения Фото: Архив "КП"

Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения. Эксперты проанализировали продажи ювелирных изделий и назвали регионы, где мужчины особенно щедры. По итогам апреля и мая лидером стал Краснодарский край.

Регионы, где мужчины чаще покупают украшения женщинам:

Краснодарский край – прирост на 285%,

Ростова-на-Дону - 274 %,

Саратов – 216%,

Казань – 215%,

Воронеж -198%.

При этом больше всего тратят на украшения мужчины из Санкт-Петербурга. Там средний чек составляет 11 276 рублей – это на 10% больше, чем по стране, пишет «Lenta.Ru».

Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейсом YouDo.com.

Кстати, каждый четвертый мужчина в России готов потратить всю свою зарплату на подарок, чтобы извиниться перед возлюбленной. А 71% женщин готовы простить партнера, если он подарил долгожданный подарок, пишет газета "Известия".

Ранее, аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Отмечается, что чаще всего на непредвиденные расходы у россиян уходит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц — так ответили 42% респондентов, пишет Rt.