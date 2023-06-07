Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения
Фото: Архив "КП"
Названы регионы, где мужчины чаще дарят женщинам ювелирные украшения. Эксперты проанализировали продажи ювелирных изделий и назвали регионы, где мужчины особенно щедры. По итогам апреля и мая лидером стал Краснодарский край.
Регионы, где мужчины чаще покупают украшения женщинам:
Краснодарский край – прирост на 285%,
Ростова-на-Дону - 274 %,
Саратов – 216%,
Казань – 215%,
Воронеж -198%.
При этом больше всего тратят на украшения мужчины из Санкт-Петербурга. Там средний чек составляет 11 276 рублей – это на 10% больше, чем по стране, пишет «Lenta.Ru».
Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейсом YouDo.com.
Кстати, каждый четвертый мужчина в России готов потратить всю свою зарплату на подарок, чтобы извиниться перед возлюбленной. А 71% женщин готовы простить партнера, если он подарил долгожданный подарок, пишет газета "Известия".
Ранее, аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Отмечается, что чаще всего на непредвиденные расходы у россиян уходит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц — так ответили 42% респондентов, пишет Rt.