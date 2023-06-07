Южная Корея планирует выстраивать стабильные отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея намерена прикладывать все усилия для выстраивания и поддержания стабильных отношений с Россией, а дипломатическое общение по основным вопросам между странами будет продолжаться. Об этом говорится в публикации администрации президента Кореи Юн Сок Еля.

— Мы продолжим дипломатическое общение по основным вопросам, требующим сотрудничества с Россией, одновременно работая над минимизацией ущерба нашей экономике и компаниям, работающим в России, вызванного санкциями, — говорится в документе.

Помимо этого там подчеркнули, что намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине и будут участвовать в международном сотрудничестве.

Ранее KP.RU писал, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину из-за того, что хочет сохранить отношения с Россией. При этом несмотря на давление Запада, руководство страны заявляет, что их позиция в этом вопросе неизменна.