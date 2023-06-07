Путин поблагодарил российский бизнес за вклад в преодоление последствий санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители российского бизнеса сделали многое, чтобы РФ преодолела последствия санкций со стороны Запада, считает президент России Владимир Путин.

«Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций», – приводятся его словам на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, валовой внутренний продукт России вырастет по итогам этого года на 1-2%, в то время как мировая экономика замедлит рост. По мнению Путина, в создавшихся условиях необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, а также выстраивании кооперации и логистики и совершенствовании инфраструктуры.

Среди приоритетов российский лидер назвал также стимулирование рынка труда, которое, по словам президента, нужно осуществлять в тесном взаимодействии государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства» и модернизации предприятий. Кроме того, потребуется «донастройка» системы подготовки и переподготовки кадров, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин на встрече с бизнесменами признал, что сохранение экономики после введения санкций – это заслуга предпринимателей.