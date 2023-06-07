Минобороны: системы ПВО России сбили 24 снаряда РСЗО HIMARS, “Ураган” и “Ольха” Фото: Минобороны РФ

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило о перехвате российскими подразделениями ПВО 24 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, “Ураган” и “Ольха”.

“Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха"”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Также за прошедшие сутки системами ПВО было сбито 22 украинских беспилотника, один истребитель МиГ-29 и один истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 438 боевых самолетов, 238 вертолетов и 4527 беспилотников.

Напомним, военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец недавно рассказывал, как российские инженеры и солдаты одерживают победу над лучшим оружием НАТО на Украине, как, приручая “Байрактары”, российская армия научилась эффективно противодействовать применению беспилотников, как случайность помогла найти противоядие против американских РСЗО HIMARS и как российский "Бук-М3" сбил первую малозаметную крылатую ракету Storm Shadow.