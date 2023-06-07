Гореславский: Институт развития Интернета потратил на контент про СВО более 3 млрд рублей

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контент, связанный с общественно-политической обстановкой и с СВО, остается самым востребованным в Сети, отметил руководитель Института развития Интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. В интервью РБК руководитель некоммерческой организации рассказал, как государство поддерживает общественно значимые интернет-проекты. Институт является оператором государственного конкурса на развитие контента для молодёжи. По словам Гореславского, в прошлом году ИРИ потратил на создание онлайн-материалов про спецоперацию России на Украине более 3 миллиардов рублей.

«Контент, связанный с общественно-политической обстановкой, с СВО и с тем, что происходит вокруг - в России и мире, был серьезно востребован в прошлом году в соцсетях. На платформах такого контента практически не было. Это очень маленький срок для того, чтобы появился адекватный сериальный или полнометражный контент. В соцсетях спецоперация была одной из основных тем. В прошлом году ИРИ поддержал в общей сложности 776 проектов, из которых так или иначе около сотни затрагивали разные аспекты СВО. В деньгах это более 3 млрд рублей», - отметил Алексей Гореславский.

Один из таких проектов – документальный фильм Юлии Барановской «Женщины Донбасса». Это реальные истории женщин, жизнь которых изменилась после 2014 года. Кроме того, документалисты сняли много интересных проектов о жизни новых регионов России.

«Может сложиться ощущение, что мы как Институт развития интернета поддерживаем, в основном, сериалы. Нам часто говорят: «Что вы все деньги отдали крупным кинопроизводителям? Никому не досталось». На самом деле объемы поддержки аудиовизуального и блогерского контента вполне себе паритетные. По числу заявок на конкурсы ИРИ проектов в блогосфере даже больше, чем сериалов. Просто крупные сериальные проекты априори более дорогие и более заметные», - говорит Гореславский.

В 2021 году Институт учредил Национальную премию интернет-контента. Ею награждают значимые проекты, отличающиеся высокими художественными достоинствами и несущие в себе позитивный заряд для зрителя. В 2023 году премия выручается уже во второй раз.

«Мы не раз говорили о том, что так называемый «теплый» контент сейчас очень востребован. И как раз много таких человечных, созидательных, просветительских историй поддержали. В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», - приводит пример глава ИРИ.

В 2023 году Институт выделяет на поддержку интернет-контента 20 млрд руб. По словам Гореславского, часть этих средств уже получили проекты прошлого года.

«Мы раз за разом сталкиваемся с тем, что к нашему бюджету подходят слишком линейно. Подобный подход выглядит следующим образом: у вас в этом году 20 млрд руб., вы их раздаете. У нас продукт более сложный. Есть проекты, которые делаются два-три года. А мы платим за объем работ, сделанных в текущем году. Поэтому крупные проекты, например большие сериалы или игры, которые разрабатываются с 2021 года и будут идти до 2024-го, в этом году получат часть финансирования из наших 20 млрд руб. В прошлом году мы проводили конкурс нацконтента и одобрили проектов на сумму в 2–2,5 раза больше, чем могли себе позволить, — благодаря тому, что «залезли» в деньги этого года. То есть в этом году у нас из 20 млрд руб. бюджета примерно 12 млрд руб. заблокировано контрактами предыдущих лет», - отметил руководитель ИРИ.