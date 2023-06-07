Заболеваемость туберкулезом в Ростовской области выросла на 23,6% в 2022 году

В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости туберкулезом Фото: Shutterstock

В Ростовской области в 2022 году зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом на 23,6 процента. Аналогичная ситуация с увеличением количества заболевших наблюдалась в 44 регионах России. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ростовская область вошла в пятерку антилидеров рейтинга среди регионов России, где медики зафиксировали самый большой прирост заболеваемости туберкулезом в активной его форме, то есть в заразной. Всего за 2022 год было выявлено 1089 таких случаев, и это на 23,6 процента больше, чем было зарегистрировано годом ранее.

Также в надзорном ведомстве уточняется, что в минувшем году на 100 тысяч россиян приходилось 31,1 случая заболевания туберкулезом. В общей сложности было выявлено 45,37 тысячи больных.

Также издание ссылается на мнение профессора-иммунолога Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН. Александр Апт считает, что имеющийся уровень заболеваемости может являться последствием эпидемии коронавируса, когда два года все силы медиков были брошены на лечение ковида. И впервые за четверть века в мире начали фиксировать рост заболеваемости туберкулезом.