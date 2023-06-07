IT-эксперт Арлазаров допустил, что цены на компьютерную технику в России могут вырасти на 50%

Эксперт допустил, что цены на компьютерную технику в России могут вырасти на 50% Фото: Анастасия Осипова

В России могут подорожать компьютеры, планшеты, смартфоны и другие устройства. Есть вероятность, что они прибавят в цене не менее 50%, а все из-за проблем с оплатой импортной электроники. В последнее время они все чаще возникают в банках Казахстана, Армении и Гонконга.

Если российский бизнес не найдет альтернативных способов, то риск подорожания очень велик.

- Нарушение платежей в любом случае приведет к тому или иному дефициту. Вопрос заключается в том, насколько быстро его удастся преодолеть, - говорит NEWS.ru гендиректор компании-разработчика систем для распознавания документов Smart Engines Владимир Арлазаров.

В настоящие эти каналы используются для поставок в Россию путем параллельного импорта.

- Цены на компьютерную технику и пользовательские устройства вполне могут вырасти и на 50%, — заключил Арлазаров.

А вот если будет отлажены все механизмы в ближайшее время, то подорожание составит только 5–10%.