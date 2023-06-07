В Киеве украинский активист написал на машине ООН слово "бесполезные" Фото: REUTERS

Украинский активист разрисовал автомобили в Киеве, которые принадлежали сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство УНИАН.

«На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят несколько внедорожников ООН и ВОЗ», - сказано в публикации.

Как уточняется, на дверях одной из машин скотчем прикрепили надпись «Бесполезные», которая обыгрывает первую букву названия Организации Объединенных Наций (UN). Украинские активисты объяснили такие действия тем, что их возмущает решение праздновать День русского языка в ООН.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал публикацию ООН о праздновании Дня русского языка. «Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», - заявил тогда он.