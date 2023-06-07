Музыкант Степанцов заявил, что Пугачева превратилась «из небесного создания в хабалку» Фото: Борис КУДРЯВОВ

После отъезда Аллы Пугачевой из России, многие ее коллеги переменили отношение к артистке. Знаменитость осуждают за ее решение покинуть страну. А тем более, за громкие острые высказывания в адрес своей родины.

Музыкант, поэт, создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов отметил, что всегда восхищался творчеством Примадонны, теперь же она «из небесного создания превратилась в хабалку».

Еще во времена 90-х Алла Борисовна была звездой номер один. Она собирала залы и признания в любви от многомиллионной армии фанатов. Теперь все поменялось.

- Что такое Пугачева с 1990-х годов до сегодняшнего дня? Это хабалка и бандерша, мадам Брошкина. Из небесного создания, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, она превратилась в хабалище такое, – заявил Степанцов «Абзацу».

Музыкант уверен, что подобная трансформация произошла только потому, что артистка зазналась. В какой-то момент она решила, что ей все можно и теперь она будет жить с такой системой ценностей.