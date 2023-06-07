Захарова призвала Японию информировать о планах по сбросу воды с АЭС «Фукусима»

Захарова призвала Японию информировать РФ о планах по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Япония следует быть более открытой в вопросах, связанных со сбросом в океан радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы заранее ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», – сказала дипломат в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, планы Японии по осуществлению сброса радиоактивной воды вызывают вопросы не только у России, но и соседних стран.

Ранее стало известно, что Япония хочеит сбросить в океан радиоактивные отходы с аварийной АЭС «Фукусима». Сайт KP.RU разбирался, чем это грозит России.

Напомним, в марте этого года исполнилось 12 лет со дня трагедии на японской АЭС «Фукусима-1». Тогда после сильнейшего землетрясения волна цунами накрыла прибрежный город Окума, где находилась АЭС, затопив генераторы и батареи, что обесточило станцию и привело к отказу систем аварийного охлаждения. Ядерное топливо в трех энергоблоках расплавилось и взорвалось, из-за аварии в окружающую среду попали изотопы йода и цезия.