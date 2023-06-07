Совфед одобрил закон о захоронении добровольцев СВО на воинских кладбищах

Совет Федерации поддержал закон, позволяющий хоронить участников добровольческих формирований на воинских кладбищах. Об этом стало известно по итогам заседания в среду, 7 июня.

Изменения коснутся закона "О погребении и похоронном деле", и будут относиться к добровольцам СВО и тем, кто заключил контракт с содействующими выполнению задач ВС России организациями.

Кроме того, документ предписывает, что федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти РФ и местного самоуправления обязуются наносить на воинские захоронения и памятники ВОВ надписи, содержащие в себе информацию о конкретном захоронении или памятнике. Эти надписи должны содержать в себе исторические сведения о подвиге погибших при защите Отечества.

Сообщается, что надписи и обозначения могут содержать QR-коды, через которые можно получить больше сведений об истории, защитниках Отечества и событиях, которым посвящены памятники и захоронения. Порядок нанесения информационных надписей и QR-кодов выявит правительство РФ.